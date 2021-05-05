شكرا لقرائتكم إسرائيل.. المهلة انتهت ونتنياهو لن يشكل الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط الأزمات التي تعصف بالبلاد، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في بيان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئاسة قبيل منتصف الليل بعدم قدرته على تشكيل حكومة.

فقد انتهى، الأربعاء، التفويض الممنوح لنتنياهو لتشكيل حكومة، حسب ما أعلنته الرئاسة، التي يتوجب عليها الآن اختيار شخصية أخرى لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة السياسية، أو تمديد المهلة لأسبوعين إضافيين.

وحصل نتنياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد على تكليف من الرئيس الإسرائيلي مدته 28 يوما لتشكيل الحكومة، بعد انتخابات 23 مارس التي كانت رابع انتخابات غير حاسمة في أقل من عامين.

التكهنات فشلت

فيما فاز حزب الليكود بزعامة نتنياهو بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست، الذي يضم 120 مقعدا، ولكن النتائج أوضحت أن تأمين أغلبية برلمانية من 61 مقعدا ليس بالأمر الهين.

انتخابات في إسرائيل (فرانس برس)

يشار إلى أنه على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، امتلأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتكهنات بشأن الصفقات المحتملة التي يمكن أن تجعل نتنياهو يمدد رقمه القياسي البالغ 12 عاما متتالية في السلطة.