مقتل عنصر أمني وإصابة آخر في تفجير بئرين نفطيين بكركوك

بغداد: ”الخليج 365”

أكد مصدر أمني عراقي في محافظة كركوك، الأربعاء، أن تنظيم «داعش» الإرهابي شن هجوماً على حقول باي حسن في كركوك، أحدث انفجارين في بئرين نفطين، ما أسفر عنه مقتل مفوض في شرطة الطاقة وإصابة آخر.

وقال المصدر، إن «عناصر التنظيم الإرهابي أقدموا على مهاجمة نقطة تفتيش تابعة لشرطة الطاقة ضمن حقل باي حسن الجنوبي»، مشيراً الى، أن «افراد الشرطة أطلقوا النار فوراً على العناصر المتطرفة المهاجمة وتم تعزيز القوة باسناد 5 دوريات».

وأكد المصدر، أن «القوة صدت التعرض وحالت دون سقوط النقطة في يد عناصر «داعش»، فيما أسفرت عملية الصد عن مقتل مفوض من شرطة الطاقة وإصابة آخر». وأوضح، أن «الاعتداء الإرهابي أدى إلى تفجير بئر 183 ضمن حقل باي حسن بعبوة ناسفة والذي يبعد عن النقطة 10 كم»، كما تم تفجير بئر 177. وتابع، أنه تم رفع عبوة ثالثة معدة للتفجير كانت تستهدف بئر 41.