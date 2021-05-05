سوريا تعلن التصدي لغارات إسرائيلية على اللاذقية

دمشق-أ.ف.ب

أعلنت سوريا، الأربعاء، تصديها لغارات جوية إسرائيلية على أهداف في محافظة اللاذقية، أسفرت عن مقتل مدني في المنطقة الواقعة شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنه في «حوالي الساعة الثانية و18 دقيقة من فجر اليوم، نفذت إسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية، مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت بعضها».

وأضاف المصدر أن «الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية». ونادراً ما تشهد منطقة اللاذقية ضربات إسرائيلية.

في أيلول/سبتمبر 2018، تم تفعيل الدفاعات الجوية السورية لمواجهة الصواريخ الإسرائيلية في هذه المحافظة، وأسقطت الدفاعات الجوية السورية بالخطأ طائرة روسية ما أدى إلى مقتل الجنود الذين كانوا على متنها.