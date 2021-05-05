شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تخصص 6.7 مليار دولار للقاحات ودعم القطاع الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حكم نهائي بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني في بلجيكا لتورطه في محاولة شن هجوم في فرنسا

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حاكم أم القيوين: قواتنا المسلحة الحصن الحصين لهذا الوطن العزيز



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حاكم رأس الخيمة: قواتنا المسلحة عززت مكانة الإمارات واحة للأمن

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حاكم الفجيرة: السادس من مايو محطة مفصلية وقواتنا المسلحة درع الوطن

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حاكم عجمان: توحيد القوات المسلحة مرحلة مهمة في توطيد أركان الاتحاد

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حاكم الشارقة: قواتنا المسلحة مصدر عز وفخر

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محمد بن زايد: توحيد القوات المسلحة أحد القرارات المصيرية في تاريخ وطننا

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محمد بن راشد: توحيد القوات المسلحة قرار تاريخي في مسيرة دولة الاتحاد

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حاكم الفجيرة: السادس من مايو محطة مفصلية وقواتنا المسلحة درع الوطن

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رئيس الدولة: قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحصين وصمام أمانه

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