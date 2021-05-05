انطلاق «القمة العالمية لليخوت الفاخرة» 8 ديسمبر في دبي

دبي: ”الخليج 365”

تستضيف دبي النسخة التالية من القمة العالمية لليخوت الفاخرة، والتي سيتم عقدها يومي 8 و 9 ديسمبر 2021، على متن الفندق العائم «كوين إليزابيث 2»، برعاية شركة مراسي «بي أند أو»، وبمبادرة من شركة «فابيولاس لليخوت» الشريك المنظم.

وستضم القمة لهذا العام عدداً من الجهات القيادية الرائدة في صناعة اليخوت الفاخرة، من بينهم كبار مطوري وصناع اليخوت الفاخرة، ونخبة من الخبراء والمهتمين بالقطاع. كما سيتم تسليط الضوء على أثر تطوير مراسي اليخوت الفاخرة على نمط الحياة وقطاع السياحة، إضافة إلى استعراض التغيرات والتوجهات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. وسيتبادل الخبراء المناقشات والأفكار حول نمو الصناعة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والحوار حول دور التكنولوجيا الحديثة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة لإحداث ثورة نوعية في هذا القطاع.

دبي وجهة رائدة لليخوت

قال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في مراسي «بي آند أو»: «تعد القمة العالمية لليخوت الفاخرة حدثاً يترقبه جميع المهتمين بالقطاع في دولة الإمارات وحول العالم. ويسعدنا الإعلان عن دورتنا لعام 2021 التي ستعزز مكانة دبي كوجهة رائدة لليخوت الفاخرة. ونتطلع خلال توحيد جهودنا مع «فابيولاس لليخوت»، وشركائنا في القمتين الماضيتين، إلى مواصلة ما حققناه من نجاح، واستكمال مهمتنا في الترويج للمنطقة كوجهة سياحية مفضلة لليخوت الفاخرة».

وأضاف مصطفى: «وفقاً لتقرير سوق صناعة اليخوت العالمي 2020، من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق العالمية لصناعة اليخوت لتصل إلى 84.7 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي قدره 4.1%. وبتقييم هذه الأرقام، نتوقع أن تنعكس نتائجها على صناعة اليخوت الفاخرة أيضاً. ونحن على يقين من أن القمة ستساعد في الاستفادة من هذا النمو، وتوظيفه من خلال تثقيف وإعلام القطاع بأحدث التطورات ومناقشة التحديات والعقبات، لاسيما ما يتعلق بجائحة كوفيد-19».

من جانبه أوضح القبطان توني كرابي المدير التنفيذي لشركة فابيولاس لليخوت: «نؤكد أن هذه القمة المهمة سيتم تنظيمها في وقت مثالي يسمح لها بالمضي قدماً بأمان للنهوض بقطاع اليخوت الفاخرة».