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بعد إدانته بقتل جورج فلويد.. ديريك تشوفين يطلب محاكمة جديدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إدانته بقتل جورج فلويد.. ديريك تشوفين يطلب محاكمة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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