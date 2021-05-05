بعد إدانته بقتل جورج فلويد.. ديريك تشوفين يطلب محاكمة جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حكم نهائي بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني في بلجيكا لتورطه في محاولة شن هجوم في فرنسا

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012