شكرا لقرائتكم خبر عن 85.9 مليار دولار سوق صناعة التشخيص في المختبرات العالمية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

كشف معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، للمختبرات الطبية، بالشراكة مع شركة الأبحاث الرائدة «فروست أند سوليفان» أن سوق التشخيص المختبري العالمي قد حقق نمواً بنسبة 14٪ في عام 2020 ليصل إلى 85.9 مليار دولار مقارنة بـ 75.2 مليار دولار في العام السابق، نتيجة لتلبية الطلب المتزايد على إجراء اختبار «كوفيد-19».

وتشير الأجهزة التشخيصية في المختبرات إلى أن الاختبارات التي يتم إجراؤها على عينات مثل الدم أو الأنسجة المأخوذة من جسم الإنسان، يمكنها الكشف عن الأمراض أو الحالات الأخرى، ويمكن استخدامها للمساعدة في الشفاء أو العلاج أو الوقاية من المرض، حيث ازدادت الحاجة إلى الأجهزة التشخيصية في المختبرات بشكل كبير نتيجة الاختبارات في نقطة الرعاية والتشخيص الجزيئي بسبب زيادة إجراء اختبارات «كوفيد-19» على مستوى العالم.

وقال توم كولمان، مدير المجموعة لمعرض «ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «وفقاً لتقرير فروست أند سوليفان، فقد تأثرت الاختبارات في المستشفيات التي ليس لها علاقة بـ«كوفيد-19»، والتي تمثل 57٪ من سوق التشخيص في المختبر، بشدة، نتيجة لانخفاض عدد المرضى، ومع ذلك فإنه من المتوقع أن يشهد سوق التشخيص في المختبر نمواً قوياً في عام 2021 مدفوعاً بالابتكارات الجديدة وتكثيف إجراء اختبارات «كوفيد-19» السريعة واستئناف الاختبارات الروتينية».

وقد كشف التقرير نفسه أيضاً أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد شهدتا بالفعل تقدماً كبيراً في قطاع المختبرات السريرية من خلال إدخال تقنيات جديدة بالتزامن مع ازدياد عدد مختبرات المستقلة الخاصة، كما كشف البحث عن تحول واضح من المختبرات الموجودة في المستشفيات إلى المختبرات المستقلة ذات التكنولوجيا المتقدمة، ما يؤدي إلى إجراء اختبارات بأسعار منخفضة تبعاً للمقياس الاقتصادي.