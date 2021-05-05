دبي تفتتح أعلى مسبح لا متناهٍ في العالم

قالت «سي إن إن»، إن السباحة في الهواء الطلق تعتبر من أكثر التجارب التي تبعث على الراحة والإيجابية، والآن في دبي يمكنك الاستمتاع بذلك على ارتفاع ألف قدم تقريباً فوق مستوى سطح البحر.

وقد حصل المسبح الواقع في قمة منتجع «أدريس بيتش» في مارس الماضي على لقب أعلى مسبح لا متناهٍ في العالم؛ إذ يقع في الطابق الـ77 من الفندق، على ارتفاع 294 متراً (964 قدماً)، وهذا يساوي 9 أعشار ارتفاع برج إيفل في باريس.

كما يتمتع المسبح بمساحة شاسعة؛ حيث يبلغ طوله 94.84 متر، وعرضه 16.5 متر، ويحتوي فندق المنتجع نفسه على 217 غرفة وجناحاً فندقياً، و443 غرفة، و478 شقة سكنية.

وتم افتتاح هذا الفندق المواجه للشاطئ في ديسمبر 2020، وهو إضافة معمارية أخرى مذهلة إلى أفق جميرا الصاخب بالفعل.