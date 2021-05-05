شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المعاشات يحدد موارد تمويل تأمين إصابات العمل والمرض والشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مصادر تمويل حسابات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين المرض، وتأمين المرض، وتأمين البطالة،

وينص القانون على أن نظام التأمينات الاجتماعية يشمل 4 أنواع من التأمينات، وهى: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة، وينشأ لكل منها حساب خاص في صندوق التأمينات.

وتتكون أموال كل حساب من حسابات هذه التأمينات من الموارد الآتية:

1- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.

2- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.

3- المبالغ الإضافية المستحقة.

4- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- حصيلة استثمار أموال الحساب.

6- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.

7- حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

8- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

9- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.