ترامب يطلق منصة إلكترونية جديدة "للتواصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

أطلق دونالد ترامب موقعا إلكترونيا جديدا "للتواصل"، يقول إنه سينشر فيه محتوى "مباشرة من مكتب" الرئيس الأمريكي السابق.

وحُظر ترامب من موقع تويتر كما عُلّقت حساباته في كل من فيسبوك ويوتيوب بعد أعمال الشغب التي اجتاحت مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني.

ويصدر الرئيس السابق منذ ذلك الحين تصريحات عبر بيانات صحفية. وسينشر الموقع الإلكتروني الجديد من الآن وصاعدا البيانات الجديدة.

وسيتمكن المستخدمون من إبداء الإعجاب بالمنشورات، وكذلك مشاركتها على حسابات تويتر وفيسبوك.

وتأتي هذه الخطوة قبل يوم واحد من موعد صدور قرار من مجلس الرقابة في فيسبوك بشأن حظر ترامب بشكل دائم.

وكان جيسون ميللر، كبير مستشاري ترامب، قد قال في وقت سابق إنه سيتم إطلاق منصة جديدة للتواصل الاجتماعي. وقال في مارس/ آذار "هذه المنصة الجديدة ستكون كبيرة".

لكن ميللر غرد الثلاثاء على موقع تويتر بأن الموقع الجديد لم يكن منصة التواصل الاجتماعي التي كان يروّج لها من قبل.

وقال "ستكون لدينا معلومات إضافية جديدة على تلك الواجهة في المستقبل القريب جدا".

ويذكر أن الموقع الإلكتروني الجديد أنشأته شركة "كامبين نيوكليس" Campaign Nucleus، وهي شركة خدمات رقمية أنشأها براد بارسكالي، مدير حملة ترامب الانتخابية السابق.

ونُشرت على الموقع الجديد منشورات عدة كررت الادعاءات الكاذبة بأن الانتخابات الرئاسية العام الماضي كانت مزورة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الرقابة في فيسبوك، الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء، قراره بشأن ما إذا كان سيُحظر على ترامب بشكل دائم استخدام المنصة.

وإذا سُمح له بالعودة إلى الموقع، فسيكون أمام فيسبوك سبعة أيام لإعادة تنشيط حسابه.

وقال موقع يوتيوب إنهم سيعيدون تنشيط حساب ترامب عندما يقل خطر "عنف العالم الحقيقي".

أما موقع تويتر، حيث كان لترامب 88 مليون متابع، فحسابه محظور بشكل دائم.