المالية تحذر: هذا آخر موعد لانضمام كبار الممولين للفاتورة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو 15 مايو الحالي، بحسب بيان من مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأربعاء.

وطالب الوزير الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل 15 مايو الحالي.

وقال إنه تم بالفعل إحالة 10 شركات للنيابة لعدم التزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثانية منها، ويجري حاليا اتخاذ إجراءات إحالة 5 شركات أخرى لعدم التزامها بالانضمام للمنظومة، وهو ما يأتي بخلاف 5 شركات أخرى سبق إحالتها للنيابة لعدم التزامها بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وكانت وزارة المالية ومصلحة الضرائب أعلنتا تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إلزام 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بالانضمام لها بدءا من منتصف فبراير، وذلك بعد أن تم تطبيق المرحلة الأولى من خلال إلزام 134 شركة بدءا من منتصف نوفمبر الماضي.

كما أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا بإلزام باقي الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2021، والتي يبلغ عددها 2300 شركة.

وقال الوزير إن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 500 شركة، موضحًا أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير - إشعارات دائن - إشعارات مدين) التي تمت معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 6 ملايين وثيقة.

وذكر رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم تسجيل شركات المرحلة الثالثة الملزمة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على بيئة التشغيل النهائي تمهيدا لإصدار فواتيرهم الفعلية وإرسالها على منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 مايو الحالي.

وأهاب رئيس المصلحة بالشركات التي تم تسجيلها على بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة سرعة رفع أكواد السلع والخدمات التي تتعامل بها على البوابة الإلكترونية للمنظومة (البورتال) خلال الفترة الحالية وقبل 15 مايو الحالي للتمكن من استخدامها في إصدار الفواتير بشكل صحيح.

وأوضح عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

وأشار إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php