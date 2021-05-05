طالبان تستولي على منطقة بشمال أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب ا):

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن حركة طالبان استولت على منطقة بإقليم باجلان بشمال أفغانستان.

وقال عضو مجلس الإقليم بسم الله اتاش إن المسلحين استولوا على منطقة بوركا مساء أمس الثلاثاء بعد اشتباك بين القوات الأمنية وحركة طالبان.

وأضاف أن حركة طالبان سيطرت بالفعل على مساحات واسعة من المنطقة منذ أعوام قبل أن تستولى على مركزها.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الشرطة جاويد باشارات إن قوات الأمن انسحبت" تكتيكيا" من المنطقة، ولكن الجهود مستمرة " لاستعادة السيطرة على المنطقة".

وقالت حركة طالبان إنه عقب الاستيلاء على المنطقة، صادر المسلحون كمية كبيرة من الذخيرة والمعدات من القوات.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم من مهاجمة المسلحين لقاعدة للجيش الوطني في منطقة أخرى بنفس الإقليم، مما أسفر عن مقتل تسعة جنود على الأقل، وفقا لما قاله مسؤولون.

ويشار إلى أنه على مدار الأيام الماضية، كثفت حركة طالبان من هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المناطق والقواعد الأمنية الأكبر عقب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في الأول من مايو الجاري.

ومنذ ذلك الحين، قال مسؤولون محليون إن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات الأفغانية والمسلحين في عواصم أقاليم هلمند وغازني وزابول.