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ضبط 179 شيشة وتحرير 217 محضرًا في حملات ببني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

واصلت محافظة بني سويف حملاتها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ، وأسفرت الحملات عن تحرير 217 محضرًا لمواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامات، وضبط 179 شيشة بمدن "بني سويف، الواسطى، اهناسيا، ببا".

وشدد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح و العزاء، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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