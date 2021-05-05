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بسبب تسرب الغاز.. اشتعال النيران بمنزلين في سوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، على حريق شب في منزلين دون خسائر بشرية، بالبلينا جنوبي المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بمنزل بناحية الساحل بحري.

تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "محمد. ن" 26 عامًا عامل، وامتد لمنزل مجاور ملك "فوز. ر" 50 عامًا ربة منزل.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية، ورجح المذكورين أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري بمنزل الأول، وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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