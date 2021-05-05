لعدم ارتداء الكمامة.. تحرير 497 غرامة فورية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

حررت الأجهزة الأمنية بسوهاج، خلال الساعات الماضية، غرامات فورية لـ497 شخصًا، لعدم ارتداء الكمامة الطبية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظة 149 شيشة في المقاهي والكافتيريات، لتقديمها للمواطنين، بالمخالفة لقرار منع الشيش ضمن إجراءات مواجهة الفيروس المستجد "كوفيد- 19"، كما جرى تحرير محاضر مخالفة مواعيد الغلق لـ 27 مقهى و37 محلًا تجاريًا.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.