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لعدم ارتداء الكمامة.. تحرير 497 غرامة فورية في سوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

حررت الأجهزة الأمنية بسوهاج، خلال الساعات الماضية، غرامات فورية لـ497 شخصًا، لعدم ارتداء الكمامة الطبية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار .

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظة 149 شيشة في المقاهي والكافتيريات، لتقديمها للمواطنين، بالمخالفة لقرار منع الشيش ضمن إجراءات مواجهة الفيروس المستجد "كوفيد- 19"، كما جرى تحرير محاضر مخالفة مواعيد الغلق لـ 27 مقهى و37 محلًا تجاريًا.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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