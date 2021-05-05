رسالة جمهوريين لبلينكن: ضمان مراقبة نووي إيران ليس محل تفاوض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - مايو - 2021 9:01 صباحًا

وجه عدد من أعضاء الكونغرس رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، للضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل تقييد أي إمكانية لرفعها العقوبات عن إيران، أو للتساهل في شروط العودة إلى الاتفاق النووي على ضوء المحادثات المستمرة منذ أسابيع في فيينا.

وشدد النواب الجمهوريون على ضرورة الحرص على استمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف على برنامج إيران النووي، وتفتيش المنشآت النووية بعد انتهاء مهلة الاتفاق التي تمت سابقا بين طهران والوكالة والتي حددت بـ3 أشهر تنتهي قريبا.

“ليس محل تفاوض”

إلى ذلك، شددوا على أن تمكين مفتشي الوكالة الدولية من الوصول لمواقع إيران النووية ليس محل تفاوض، كما طلبوا من الوزير الأميركي الرد على تساؤلاتهم حول الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة في هذا الشأن بحلول السابع من الشهر الجاري.

يشار إلى أن العديد من النواب وأعضاء الشيوخ من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي يضغطون من أجل تقييد تحركات بايدن في مسألة النووي الإيراني” وإمكانية رفع العقوبات، بحسب ما أفاد موقع “بوليتيكو” قبل أيام.

إلى ذلك، يعتبر الجمهوريون أن رفع العقوبات عن طهران دون مقابل أمر خطير، ويسعون إلى الدفع نحو إرساء اتفاق شامل يمنع إيران من دعم الإرهاب، وذلك بحسب “العربية”.