شكرا لقرائتكم خبر عن 4113 إصابة جديدة بكورونا و119 وفاة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت باكستان 4113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 841 ألفا و636 حالة.

وارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 18 ألفا و429 حالة، بعد وفاة 119 شخصا آخرين بسبب فيروس كورونا.

كما تعافى 5665 مريضا، في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 738 ألفا و727 شخصا.

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، تم تسجيل إجمالي 84 ألفا و480 حالة نشطة في البلاد.