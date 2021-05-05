شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 7 إصابات جديدة بكورونا والاجمالي 90721 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل سبع إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 90721 حالة، بينهم 319 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج، خمسة منهم في حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85766 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل عشر حالات إصابة جديدة من دون أعراض، جميعها قادمة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.