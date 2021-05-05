لملاحقة خلايا داعش.. انطلاق عملية امنية في تلعفر

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي نفذت اليوم، عملية دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش في قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى".

واضافت ان "العملية شملت تفتيش قرى طوله باش، وسبيعيه، وساير، ومير قاسم التابعات للقضاء".



يذكر ان القوات الامنية في العراق تقوم بعمليات بين الحين والآخر لملاحقة بقايا داعش في المناطق النائية والصحراوية حيث يتم ضبط مضافات ومخابئ تحتوي اسلحة واعتدة ومواد دعم لوجستي.