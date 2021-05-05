كورونا يواصل حصد الارواح في الهند.. ارقام قياسية جديدة

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، انه "تم تسجيل 382315 حالة إصابة جديدة، و 3780 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة.



وقد سجلت الهند، العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1.35 مليار نسمة)، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.