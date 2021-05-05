الرافدين يطلق مبادرة النافذة الواحدة لتمويل المشاريع الاستثمارية والسكنية

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المبادرة تقوم على اساس تسهيل وتبسيط اجراءات الشركات والمستثمرين وإنجاز المعاملة في اسرع وقت بعيدا عن الروتين لغرض استقطاب المستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل ومنح القروض لها لغرض إنجازمشاريعهم".واكد البيان "انشاء غرفة موحدة في الادارة العامة للمصرف من الاقسام المعنية المناط بها مهمة تمشية التسهيلات الاستثمارية لإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة".

ولفت الى ان "المصرف يدعم العديد من المشاريع الاستثمارية ومنها مشاريع الاسكان في اغلب محافظات البلد اسهاماً منه في تنشيط القطاع والتخفيف من أزمة السكن".