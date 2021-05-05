انت الان تتابع خبر اصابة 3 من افراد القوات الامنية اثناء تنفيذ امر قبض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باصابة ٣ منتسبين من القوات الامنية اثناء تنفيذ امر قبض بحق عدد من المطلوبين في محافظة الديوانية.