انت الان تتابع خبر اصابة 3 من افراد القوات الامنية اثناء تنفيذ امر قبض والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باصابة ٣ منتسبين من القوات الامنية اثناء تنفيذ امر قبض بحق عدد من المطلوبين في محافظة الديوانية.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان " قوات امنية مشتركة من وزارة الداخلية والامن الوطني نفت عملية قبض ضد عدد من المطلوبين في حي النسيج بمحافظة الديوانية"، مؤكدا اصابة 3 منتسبين بعد اشتباك وتبادل لاطلاق النار".
واضاف المصدر ان "المطلوبين تمكنوا من الفرار".
واضاف المصدر ان "المطلوبين تمكنوا من الفرار".