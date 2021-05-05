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اصابة 3 من افراد القوات الامنية اثناء تنفيذ امر قبض

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باصابة ٣ منتسبين من القوات الامنية اثناء تنفيذ امر قبض بحق عدد من المطلوبين في محافظة الديوانية.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان " قوات امنية مشتركة من وزارة الداخلية والامن الوطني نفت عملية قبض ضد عدد من المطلوبين في حي النسيج بمحافظة الديوانية"، مؤكدا اصابة 3 منتسبين بعد اشتباك وتبادل لاطلاق النار".

واضاف المصدر ان "المطلوبين تمكنوا من الفرار".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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