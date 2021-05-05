شكرا لقرائتكم خبر عن النصر على بعد خطوة من البطولة الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة - أحمد مصطفى

اقترب النصر من ضمان مركز مؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بعدما تفوق على الظفرة بنتيجة 3-2 بفضل هدف قاتل سجله سيباستيان تيجالي في الدقيقة 94، لينعش العميد آماله في العودة للبطولة الآسيوية التي غاب عنها منذ نسهة 2016، بسبب الأزمة الشهيرة للاعب فاندرلي.

وكان تيجالي أهدر فرصتين في الدقيقتين 17 و27 وكان بإمكانه من خلالهما تغيير شكل اللقاء، لكنه أعاد البسمة للفريق في الثواني الأخيرة بهدفه من ركلة الجزاء،

كما استطاع النصر أن يكرس عقدته للظفرة الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز عليه لمدة ثمانية مواسم متتالية، وأحرج الظفرة الذي لم يستطع تحقيق الفوز خارج ملعبه للمرة الثالثة عشر على التوالي هذا الموسم.

واعترف الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق النصر بأن فريقه استقبل الهدفين في الشوط الثاني بسبب عدم التركيز، لكن هدف «الرمق الأخير» أعاد البسمة مجدداً،

وأكد المدرب أنه عمل لإشراك أكبر عدد من اللاعبين في اللقاء من أجل التجهيز لنهائي كأس رئيس الدولة، حيث يواجه شباب الأهلي يوم 16 مايو الجاري على استاد هزاع بن زايد.

وأضاف المدرب: «نجنا في فك التكتل الدفاعي للضيوف خاصة في الشوط الأول، وهو ما مكنا من تسجيل هدفين، لكن في الشوط الثاني لم يكن الفريق في وضعيته، ما تسبب في تعديل النتيجة».

وقال السوري محمد قويض المدير الفني لفريق الظفرة إن خبرة النصر منحته الفوز في اللحظات الأخيرة، إضافة إلى رهبة لاعبي الظفرة خلال اللقاء على الرغم من تسجيلهم هدفين، لافتاً إلى فريقه قدم أداء جيد قدمه طوال المباراة لكن الحظ خذله في النهاية.