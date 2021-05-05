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بيان من وزارة الخارجية بشأن المشاورات السياسية بين مصر وتركيا

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أصدرت وزارة الخارجية بياناً، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن المشاورات السياسية بين مصر وتركيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها الصحفي، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إنه "تعقد المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة."

وأضاف الخارجية ي بيانها: "وستركز المناقشات الاستكشافية على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي."

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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