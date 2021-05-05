شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط واشتراطات القيام بعمليات الدم فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، كما يحظر القيام بعمليات الدم بدون ترخيص رسمه 100 ألف جنيه، وتضمن تحصيل غرامة 2 مليون جنيه لمن يدير مركزا لتجميع البلازما دون ترخٍ، بالإضافة لضرورة أن يكون المتبرع بالدم لائق طبيا، ولا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له.. ويصدر الترخيص برسم لا يجاوز 200 ألف جنيه.

وفيما يلى نستعرض ضوابط القيام بعمليات الدم وفقا لنص التشريع:

- مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل بعد الحصول علي ترخيص من الوزارة المختصة .

- ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.

- ويحدد الوزير المختص المواصفات والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المركـز بناءً على عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.