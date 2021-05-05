شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب.. وفيات تونس تتخطى 100 حالة والإصابات 1405 شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاقت الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا عتبة الـ 100 وفاة مجددا في تونس بالإضافة إلى إصابة 1405 أشخاص، في مؤشر على استمرار الموجة الثالثة للوباء.

وأحصت وزارة الصحة 101 حالة وفاة جديدة في آخر تحديث معلن الثلاثاء ليصبح إجمالي الوفيات منذ ظهور الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي 11 ألفا و16 وفاة.

وكانت تونس شهدت أعلى حصيلة يومية قبل أسبوع بتسجيلها 119 حالة وفاة، في ظل ضغط جديد على أقسام العناية المركزة في المستشفيات العمومية.

وحتى يوم أمس تلقى قرابة 425 ألف شخص فقط لقاح كورونا بينما حصل أكثر من 103 آلاف شخص على الجرعتين، بحسب وزارة الصحة.

وتشهد الحملة بطئا في ظل إمدادات محدودة للقاحات ما يفرض صعوبات لتطعيم حوالي 5ر5 مليون شخص هذا العام، وهو نصف عدد سكان تونس، كما خططت لذلك الحكومة في وقت سابق.