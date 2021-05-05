شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكيون يتلقون 247.8 مليون جرعة لقاح ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة منحت 247 مليونا و‭769049‬ جرعة لقاح واق من فيروس كورونا في البلاد بحلول صباح الثلاثاء ووزعت 318 مليونا و474035 جرعة.

وزادت هذه الأرقام عما سجل يوم الاثنين وهو 246 مليونا و780203 جرعات لقاح منحتها المراكز الأمريكية، و312 مليونا و509575 جرعة وزعتها.

وذكرت المراكز الأمريكية أن 147 مليونا و894671 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 106 ملايين و168588 شخصا بشكل كامل بحلول يوم الثلاثاء.