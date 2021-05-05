اسعار النفط تواصل الارتفاع وتقترب من 70 دولارا

وارتفع خام برنت في التسوية لشهر تموز بنسبة 2.69٪ إلى 69.39 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE.

فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط لتسليم حزيران بنسبة 2.65 ٪ إلى 66.19 دولارًا في بورصة نيويورك التجارية في الساعة في الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش.



وأفاد معهد البترول الأمريكي أن إمدادات الخام تراجعت بمقدار 7.69 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أواخر كانون الثاني.

ويراهن المستثمرون على أن الطلب المتزايد على اللقاح وزيادة الحركة في الاقتصادات الرئيسية سوف يستنزف مخزونات النفط الخام ويدعم ارتفاع الأسعار. وهذا يعني أن النفط قد وسع مكاسبه في الأسابيع الأخيرة حتى وسط تفشي الفيروس الخطير في آسيا.

