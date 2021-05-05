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تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك في السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص.

 

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 24 رمضان لعام 1442 هجري إلى نهاية يوم الاثنين تاريخ 5 شوال لعام 1442ه.

 

وللقطاعين الخاص وغير الربحي تبدأ اجازة عيد الفطر بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان لمدة 4 أيام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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