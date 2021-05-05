تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك في السعودية

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 24 رمضان لعام 1442 هجري إلى نهاية يوم الاثنين تاريخ 5 شوال لعام 1442ه.

محمد يوسف

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