ولي عهد ابوظبي: لدينا قاعدة صلبة ومستدامة من المصالح مع الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن لدى بلاده قاعدة صلبة ومستدامة من المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة.



وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "ناقشت خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة النظيفة وحماية البيئة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية".

وتطرق الاتصال الهاتفي إلى العديد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط والقرن الأفريقي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الجانبان، وفق وام، أهمية مواصلة تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في المستقبل، وبذل الجهود المشتركة من أجل تعزيز السلام والتعاون في المنطقة بما يصب في مصلحة شعوبها وتطلعها نحو الاستقرار والتنمية، ودعم جهود تسوية النزاعات والأزمات الإقليمية عبر الطرق الدبلوماسية والسياسية.

وكان البيت الأبيض قد أشار في بيان إلى أن الرئيس جو بايدن تحدث اليوم مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإعادة التأكيد على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان الأمريكي: "هنأ الرئيس ولي عهد أبو ظبي بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر عن الجهود التعاونية التي تبذلها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في قضايا تتراوح من الفضاء إلى المناخ إلى الدفاع والأمن".

وتابع: "وناقشا التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك أفغانستان، والأبعاد النووية والإقليمية للتهديد الذي تشكله إيران، وكذلك السعي المشترك لتهدئة التصعيد وإحلال السلام في منطقة السلام الأوسط".

وأشار البيت الأبيض إلى أنه "في هذا الصدد، شدد الرئيس على الأهمية الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأعرب عن دعمه الكامل لتعزيز وتوسيع هذه الترتيبات".

وقال: "اتفق الرئيس بايدن وولي عهد أبوظبي على أولوية العمل معًا لمعالجة النزاعات، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في منطقة تيجراي في إثيوبيا".