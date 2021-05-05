شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام هامة عن مخصصات الموازنة العامة لوزارة الإسكان فى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير حديث لها عن حجم الاستثمارات المقدرة خلال 2021/2022، والتى بلغت حوالى 176 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، ونستعرض فيما يلى أهم 9 أرقام عن المشروعات المطروحة لوزارة الإسكان: