اخبار العالم

9 أرقام هامة عن مخصصات الموازنة العامة لوزارة الإسكان فى 2021/2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام هامة عن مخصصات الموازنة العامة لوزارة الإسكان فى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير حديث لها عن حجم الاستثمارات المقدرة خلال 2021/2022، والتى بلغت حوالى 176 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، ونستعرض فيما يلى أهم 9 أرقام عن المشروعات المطروحة لوزارة الإسكان:

  1. تخصيص 121 مليار جنيه لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
  2. توفير 390 ألف وحدة سكنية ضمن الشمروع القومى للإسكان.
  3. إتاحة 65 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة.
  4. تطوير 3900 فدانا من المناطق غير المخططة.
  5. مد أطوال شبكات مياه الشرب بنحو 250 كم.
  6. زيادة طاقة مشروعات المياه بـ853 ألف متر مكعب/ يوم.
  7. زيادة مشروعات الصرف الصحى بنحو 3.2 مليون متر مكعب / يوم من خلال تنفيذ 36 مشروعا للصرف الصحى.
  8. تطوير شبكات الصرف الصحى بالقرى من خلال تنفيذ 440 مشروعا.
  9. مد شبكات الصرف الصحى بنحو 1750 كم لترتفع نسبة التغطية إلى 68% على مستوى الجمهورية.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا