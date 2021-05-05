شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام هامة عن مخصصات الموازنة العامة لوزارة الإسكان فى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير حديث لها عن حجم الاستثمارات المقدرة خلال 2021/2022، والتى بلغت حوالى 176 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، ونستعرض فيما يلى أهم 9 أرقام عن المشروعات المطروحة لوزارة الإسكان:
- تخصيص 121 مليار جنيه لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
- توفير 390 ألف وحدة سكنية ضمن الشمروع القومى للإسكان.
- إتاحة 65 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة.
- تطوير 3900 فدانا من المناطق غير المخططة.
- مد أطوال شبكات مياه الشرب بنحو 250 كم.
- زيادة طاقة مشروعات المياه بـ853 ألف متر مكعب/ يوم.
- زيادة مشروعات الصرف الصحى بنحو 3.2 مليون متر مكعب / يوم من خلال تنفيذ 36 مشروعا للصرف الصحى.
- تطوير شبكات الصرف الصحى بالقرى من خلال تنفيذ 440 مشروعا.
- مد شبكات الصرف الصحى بنحو 1750 كم لترتفع نسبة التغطية إلى 68% على مستوى الجمهورية.