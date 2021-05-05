المعارضة التركية توجه انتقادات حادة لسياسة حزب أردوغان بتركيا

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

علق رئيس حزب ديفا التركي المعارض، علي باباجان، على ارتفاع معدلات التضخم في تركيا لشهر أبريل الماضي.



ووجه انتقادات لسياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان الاقتصادية، قائلًا «عليكم مواجهة واقع هذا البلد، وإيجاد حلول لمشاكله. إذا كنتم لا تعرفون، فنحن مستعدون لإعطائكم الدروس بشأن هذا الأمر».

ونقلت جريدة «يني تشاغ» التركية عن باباجان قوله، إن الزيادة في أسعار المنتجين تجاوزت 35% خلال عام واحد، وزيادة أسعار المستهلك تجاوزت 17%، وتشير الأرقام المعلنة في أبريل الماضي إلى ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة إلى مستوى قياسي.

وأوضح باباجان أن الفقر وتكلفة المعيشة والبطالة من بين أهم المشاكل التي يعانيها الشعب التركي، مشيرًا إلى أنه يمكن حل المشكلات بسرعة مع موظفين صادقين وذوي معرفة