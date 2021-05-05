شاهد.. سيدة تركية تبحث عن الطعام في القمامة لصغارها في عهد أردوغان

حظي مقطع فيديو بآلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة قصيرة، مجسدًا أبعاد أزمة الفقر التي يعاني منها العديد من الأشخاص داخل تركيا.

ويرصد الفيديو المشار إليه سيدة في الستينات من العمر وهي تجمع الطعام من القمامة، حيث قامت السيدة بالتوجه إلى شاب ليقرأ لها تاريخ الصلاحية الخاصة بدجاجة كاملة عثرت عليها داخل سلة القمامة.

وطالب الشاب السيدة بترك الدجاجة بسبب انقضاء تاريخ صلاحيتها وهو ما أثار حسرة السيدة قائلة: “لكنها نظيفة. هل انقضى تاريخ صلاحيتها منذ فترة طويلة؟”.

السيدة قالت: “يعلم الله أنني أجمع الطعام من سلة القمامة. أنا أم ولدي أربعة بنين وثلاث بنات وزوجي خضع لعملية قلب مفتوح. لذا اعتني به أيضًا”.

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