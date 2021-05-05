شكرا لقرائتكم الإمارات تحدد أيام إجازة عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال لعام 1442 ستكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2017 بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الصلاحيات ولقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة لعامي 2020_2021.

كما حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية لعام 1442 هجري اعتبارا من 29 رمضان وحتى 3 شوال وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

يذكر أن الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، توقع أن يتمم شهر رمضان 30 يوما ليحل عيد الفطر يوم الخميس الموافق 13 مايو.