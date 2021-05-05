شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون مستفيد بالصعيد من خارطة تطوير "حياة كريمة".. اعرف نصيب كل محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها رئيس الجمهورية فى فبراير 2016، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم بالعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، باستهداف تحسين مستوى معيشة لحوالى 60% من المواطنين الذين يعيشون فى الريف المصرى، وتصل تكلفة المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، لتتخطى 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

ويستحوذ الصعيد على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، كانت قد استعرضت وزارة التخطيط أمام مجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة للصعيد خلال العام المالي 2021/2022، ونرصد أبرز المعلومات عن تلك الخطة:

-محافظة أسوان تستحوذ على 19.7% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة .

-تليها سوهاج بنسبة 14.8%، وأسيوط 14%.

-حصلت قنا على 10.9%، المنيا 8.5%، بني سويف 8%، الأقصر 6.5%.

-يصل نصيب الوادي الجديد لـ 6.2%، الفيوم 6%، البحر الأحمر 5.4%.

- خصصت الاستثمارات بنسبة 97.3% من مشروعات الصرف الصحي.

- كما تم تخصيص 67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية.

-وضع 84.4% منها لصالح تطوير الفصول والمدارس، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.

-11 مليون مواطن في الصعيد ضمن المستفيدين في 873 قرية.

-يستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد خلال العام المالي المقبل.