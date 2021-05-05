حرارة شديدة ثم انخفاض مؤقت.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء 5 مايو إلى الاثنين 10 مايو، حيث يكون الطقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
الخميس:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الصعيد.
الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من وجنوب سيناء.
السبت:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.
الأحد:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
اعتبارا من الاثنين 10 مايو انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
الإثنين:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.