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حرارة شديدة ثم انخفاض مؤقت.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الاثنين المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء 5 مايو إلى الاثنين 10 مايو، حيث يكون الطقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الخميس:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الصعيد.

الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من وجنوب سيناء.

السبت:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

الأحد:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

اعتبارا من الاثنين 10 مايو انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الإثنين:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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