قتيل و6 مصابين في هجوم إسرائيلي على مصنع سوري

نشرت وسائل إعلام سورية مقاطع فيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات في مدينتي اللاذقية وطرطوس غرب سورية ناجمة عن هجوم صاروخي إسرائيلي. وقالت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية"، في الساعات الأولى من الأربعاء، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة. وقالت وسائل إعلام سورية نقلا عن مصدر عسكري إن الحصيلة الأولية للهجوم الإسرائيلي مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، وخسائر مادية جراء الهجوم على مصنع للبلاستيك. وفي وقت سابق تحدثت التقارير الإعلامية عن سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس تبين لاحقا أنها ناجمة عن تصدي القوات السورية لأهداف معادية.



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