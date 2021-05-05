محمد الفلاح - المبعوث الأمريكي يهدد الحوثي بعقوبات حال عدم التعاون

الأربعاء 5 مايو 2021

أفادت مصادر، الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ هدد الحوثيين بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار.



وأكدت المصادر أن المبعوث الأمريكي أبلغ الحوثيين عبر وسطاء في مسقط أن عدم التعاون سيواجه بعقوبات.

كان الناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، كشف ضمنيا عن تعثر مشاورات جماعته في مسقط مع الوسيطين الأممي مارتن غريفثس، والأمريكي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة في اليمن.

ويعطي المقترح الأممي المدعوم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أولوية لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، جنبا إلى جنب مع إجراءات لخفض القيود على سفن الوقود المتجهة إلى موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وتحييد الاقتصاد، ودفع رواتب الموظفين ضمن خطة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات أوسع لتقاسم السلطة.