محمد الفلاح - أمريكا تدعو لانسحاب فوري للقوات الأجنبية من ليبيا

الأربعاء 5 مايو 2021

دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا.



إلى ذلك، قال إن "الولايات المتحدة تؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل".

وأضاف: "نقف مع الشعب الليبي لإيجاد حل سياسي للصراع بوساطة أممية"، مؤكداً "جددنا في قمة السبع دعم الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها والخروج الفوري للقوات الأجنبية".

مقترح القاعدة الدستورية

وأحال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، الثلاثاء، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك بعد الانتهاء من المسودة هذه الأيام من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

فتح الطريق الساحلي

كانت الولايات المتحدة الأميركية، قد دعت أطراف الصراع في ليبيا إلى إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها فورا، وقالت إنها خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان على صفحتها بموقع تويتر يوم الجمعة الماضي، دعمها الكامل لبيان اللجنة العسكرية 5+5، وقالت إن الطريق الساحلي يعد رابطا حيويا للتجارة والإمداد بالوقود ولقاحات كورونا التي يستفيد منها جميع الليبيين.