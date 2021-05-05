شكرا لقرائتكم خبر عن 11 عضواً يبحثون الأزمة الأمنية وانقسام الجيش في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكل رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، أمس، لجنة فنية لتقديم مقترحات حول مشكلة انقسام الجيش الذي أعقب قرار التمديد للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: إن الرئيس روبلي طالب اللجنة بأداء مسؤولياتها على أكمل وجه، ورفع تقرير مفصل حيال الأزمة الأمنية القائمة في مقديشو .

مما يذكر أن اللجنة تتكون من 11 عضواً، يترأسهم وزير الأمن الداخلي حسن حندبي، وتضم أيضاً وزير الدفاع حسن حسين حاجي، وأعضاء من مجلسي البرلمان الصومالي الشعب والشيوخ من المعارضين والمحافظين لتحقيق تسوية شاملة بالأزمة.