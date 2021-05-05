شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يصرع 23 مقاتلا حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 23 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجُرح آخرون منهم، الإثنين، إثر كمين محكم نفذته قوات الجيش الوطني في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مقاتلي الجيش الوطني استدرجوا 30 حوثيًا إلى كمين محكم في جبهة المشجح، قبل أن يطلقوا النار عليهم ويوقعوا منهم 23 قتيلاً، فيما فرّ البقية بعد إصابتهم بجروح مختلفة، تاركين وراءهم أسلحتهم وجثث زملائهم.

وأضاف المصدر ذاته إن مدفعية الجيش الوطني دكت تجمعات ومواقع الحوثيين في جبهتي المشجح والكسارة، وكبّدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير طقمين ومصرع من كانوا على متنهما، كما دمر طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات وتجمعات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق بالحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

يذكر أن أحد القيادات الميدانية البارزة في ميليشيا الحوثي الإرهابية لقي مصرعه في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب، 30 أبريل.