شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت تصنيف أبوظبي السيادي ونظرة مستقبلية مستقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وكالة «موديز»، تصنيفات الإصدار طويل الأجل Aa2 والتصنيفات غير المضمونة لحكومة أبوظبي، مشيرة إلى أن التوقعات لا تزال مستقرة. كما أكدت Moody's أيضاً تصنيف أبوظبي قصير الأجل P-1، و(P) Aa2 على المدى الطويل و(P) P-1 على المدى القصير لبرنامج MTN.

ويعكس تأكيد التصنيف الميزانية العمومية القوية لإمارة أبوظبي ودخل الفرد المرتفع للغاية الذي يعزز المرونة الائتمانية، فضلاً عن القوة المؤسسية التي تتجلى في قدرة الحكومة على تعديل السياسة المالية للاستجابة للصدمات، ولا سيما فترات انخفاض أسعار النفط.

تعكس توقعات وكالة موديز المستقرة بأن القوة المالية لأبوظبي ستظل مرنة في مواجهة المخاطر السلبية على سوق النفط التي تفرضها التطورات الوبائية العالمية وإدارتها، بالنظر إلى الحجم الهائل للهياكل الوقائية المالية في أبوظبي وسجل الحكومة في التكيف مع الأسوأ من البيئات المتوقعة في وقت سابق.