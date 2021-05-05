شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتزايد حركة السفر تقفز بالنفط 2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط 2% الثلاثاء بعد أن خففت المزيد من الولايات الأمريكية الإغلاقات ومع سعي الاتحاد الأوروبي إلى اجتذاب المسافرين رغم أن قفزة مستمرة في الإصابات بكوفيد-19 في الهند قيًدت المكاسب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.32 دولار، أو 1.95%، لتسجل عند التسوية 68.88 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار، أو 1.86 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.69 دولار للبرميل بعد أن سجلت قفزة بلغت 1.4 بالمئة في جلسة الاثنين.

وقال محللون إن أسعار النفط تلقى دعما من زيادة محتملة في الطلب الأمريكي على الوقود مع قيام ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتكت بتخفيف قيود الجائحة وإعتزام الاتحاد الأوروبي فتح حدوده أمام الزائرين الأجانب الذي جرى تطعيمهم بلقاحات كوفيد-19.

جاء التحرك الإيجابي لأسعار النفط قبيل أنباء عن تسجيل مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبوطا حادا، بحسب مصدرين تجاريين نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي.

وقال المصدران إن البيانات أظهرت أن مخزونات الخام هبطت 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل. وانخفضت مخزونات البنزين 5.3 مليون برميل في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.5 مليون برميل. (رويترز)