محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن نجاح وضع الجهد على الدائرة الأولى، من خطي "بنبان - توشكى" جهد ٥٠٠ ك.ف.أ مزدوج الدائرة بطول 260 كيلومترًا، مشيرةً إلى أن يستوعب الخطان الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان لمحطة توشكى 2 المتصلة بشبكة العوينات التى تقوم بدورها بعمليات الربط الكهربائي المصري مع السودان.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أيمن حمزة، إنه يتم حاليًا تنفيذ خطة موسعة لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة توشكى بهدف تطوير وتحديث شبكة قوية قادرة على الربط الكهربائي بين مصر والدول الأفريقية.

وأكد حمزة، في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء محطة محولات توشكى أغسطس المقبل بتكلفة 492 مليون جنيه، كما يجرى إنشاء محطة محولات توشكى 3 جهد 220/66/22 ك.ف سعة (2×175+5×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح شاملة المحولات سعة 175م.ف.أ ، 40 م.ف.أ .وقطع الغيار والعدد الخاصة وأجهزة اختبار.

وتبلغ القيمة المتعاقد عليها 367 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول الصادر بتاريخ 9 نوفمبر ٢٠٢٠.​