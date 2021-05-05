لاستلام الشقق أسرع.. الإسكان تفتح باب التحويل للحاجزين بـ7 إعلانات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء حتى 31 مايو الجارى.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فتح باب التحويل، يأتي استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد فرصة نهائية لتمكين أكبر عدد من الراغبين في التحويل لتقديم "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين.

وأشارت إلى أن الحاجزون المتاح لهم الاستفادة من الخدمة الجديدة والتحويل هم حاجزي الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب والزرقاء/ تحت الإنشاء" والإعلان التاسع والإعلان الـ11 والإعلان الـ12 والـ13 والإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".

وأضافت عبدالحميد: ويشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

وتتم عمليات التحويل للمشروعات المتوافر بها فائض وحدات، وبالتالي ستكون عملية التسليم أسرع، والوحدات المتوفرة ستكون داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها.

وتابع رئيس الجهاز: "كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 114، يوم الخميس 20/5/2021، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأربعاء 26/5/2021.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان و التعمير فرع العبور )سوق العبور(، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة وصورة إيصال سداد آخر قسط.