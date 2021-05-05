شاب يقتل شقيقة بسبب خلافات عائلية ببسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أقدم شاب بمركز بسيون التابعة لمحافظة الغربية علي قتل شقيقة بسلاح أبيض لوجود خلافات عائلية تطورت الي حد الاشتباك فيما بينهم.

كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز بسيون بورود إشارة لشرطة النجدة بمقتل شخص وانتقل الرائد محمد عمار رئيس مباحث مركز بسيون، والنقيب فتحي سرحان معاون المباحث لمكان الحادث وقوة أمنية، وتبين مقتل شخص يدعى " ح.ع.ا"، وبالفحص تبين قيام شقيقة بالتعدى عليه بسلاح أبيض لخلافات عائلية، وتم ضبط المتهم وبتطوير المناقشة الأمنية معه إقر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة للتصرف والتحقيق.​