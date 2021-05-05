سوق الملابس يستعد لعيد الفطر في كفرالشيخ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

شهدت أسواق الملابس والمحال المتخصصة لنفس المجال في محافظة كفرالشيخ، الثلاثاء، استعدادات خاصة لعيد الفطر المبارك.

أكد مجدي أباظة أحد تجار الملابس، لمصراوي، أن استعداداتهم لعيد الفطر تبدأ في العشر الأواخر من شهر رمضان، من خلال عرض المنتجات المطلوبة التي يطلبها الزبائن.

ولفت إلى أن جائحة كورونا ليس لها تأثير على أسواق الملابس، بل هناك إقبالاً على الشراء عن أي موسم مضى، لسببين؛ الأول اقتحام المنتج المصري سوق الملابس نتيجة توقف التصدير بسبب جائحة كورونا التي يمر بها العالم، والسبب الثاني معقولية أسعار المنتجات المصرية خاصة وأنها مصنوعة من خامات تفي الغرض المطلوب للزبون.