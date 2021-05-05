محمد الفلاح - البنتاجون: استفزازات الحرس الثوري في المنطقة مقلقة

الأربعاء 5 مايو 2021

أكد البنتاجون، الثلاثاء، أن استفزاز قوارب الحرس الثوري للقوات الأمريكية في المنطقة مقلق، مشيرا إلى أنه يزيد من فرص التقدير الخاطئ.



إلى ذلك، أشار المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي إلى أن مبعث قلق الولايات المتحدة هو أنشطة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

كما نفى صحة تصريح قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، الذي قال إن كل السفن الداخلة إلى الخليج يجب عليها إبلاغ الطرف الإيراني بهويتها.

وأضاف: "لا أعلم بوجود هذا المطلب.. والحديث يدور عن خليج دولي.. نواصل العمل بالتوافق مع القانون الدولي والأحكام الدولية، وسنستمر في العمل بهذه الطريقة".

استفزازات في الخليج

كان الجيش الأمريكي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن 3 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بسفينة حربية أمريكية وبزورق آخر تابع لدورية أميركية في مياه الخليج.

واضطرت السفينة الأمريكية لإطلاق تحذيرات نارية، ابتعدت على إثرها زوارق الحرس الثوري إلى "مسافة آمنة".

وشرح الجيش الأمريكي تفاصيل الواقعة في بيان قائلاً: "أصدرت الطواقم الأمريكية تحذيرات عديدة عبر أجهزة اللاسلكي ومكبرات صوت، لكن زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني واصلت مناوراتها القريبة" باقترابها لمسافة أقل من 70 مترا من السفينة الدورية "يو إس إس فايربولت" التابعة للبحرية الأمريكية ومن السفينة "بارانوف" التابعة لخفر السواحل الأمريكية.

وتابع: "عندها أطلق طاقم (سفينة الدورية الأمريكية) فايربولت طلقات تحذيرية، وابتعدت زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن السفينتين الأمريكيتين إلى مسافة آمنة".

تفاصيل الحادث

وقال "الأسطول الخامس" في الجيش الأمريكي، إن هذا الحادث وقع "شمال الخليج" العربي في الساعة 8 مساءً (بالتوقيت المحلي) يوم الاثنين 26 إبريل خلال قيام زوارق أمريكية بدورية بحرية. وكانت أقرب مسافة بلغتها زوارق الهجوم السريع الإيرانية من السفينتين الأمريكيتين 68 ياردة.

وأضاف "الأسطول الخامس" الأمريكي أن هذا الحادث هو "ثاني تحرش" من سفن إيرانية بأخرى أمريكية في هذا الشهر.

ووقعت مثل تلك الحوادث بين الحين والآخر خلال السنوات الخمس الماضية، رغم أن العام الماضي شهد هدوءا نسبياً. وهي المرة الأولى منذ عام 2017 التي تطلق فيها البحرية الأمريكية طلقات تحذيرية.