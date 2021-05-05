محمد الفلاح - الحوثيون يقصفون مأرب بصاروخين عقب وصول رئيس الحكومة اليمنية

الأربعاء 5 مايو 2021

شنت ميليشيات الحوثيين، مساء الثلاثاء، قصفًا صاروخيًا على مدينة مأرب، مركز محافظة مأرب، بعد ساعات من وصول رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك إلى المدينة.



وقالت مصادر محلية في مدينة مأرب، إن صاروخا باليستيا سقط على مدينة مأرب، مستهدفًا أحد الأحياء السكنية في منطقة "الروضة" وسط المدينة.

وذكرت المصادر أن صاروخًا آخر سقط أيضًا على مدينة مأرب عقب فترة وجيزة من سقوط الصاروخ الأول، في منطقة لم تعرف بعد، كما لم يعرف إذا كان الصاروخان قد تسببا بخسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين.

وكان رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك قد وصل قبل ساعات إلى مدينة مأرب؛ للاطلاع على الأوضاع العسكرية والأمنية والإنسانية والخدمية والتنموية في المحافظة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.