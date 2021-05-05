موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. إيفر جيفن تعود للمشهد وقصة ميليندا

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احتلت "جمارك دبي" المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وفازت بلقب "المؤسسة الأكثر ابتكارا"، وفق تقرير المعهد العالمي للابتكار.

مساحة كبيرة احتلتها العملات المشفرة، في ظل المكاسب التي تحققها مؤخرا، هذه السوق الضخمة التي يقف خلفها العديد من المليارديرات.

استضافت دبي، الثلاثاء، فعاليات الاجتماع النهائي للمشاركين الدوليين بإكسبو 2020 دبي بمشاركة أكثر من 370 ممثلا عن دول وشعوب العالم.

لم يكن الإعلان عن طلاق الملياردير الأمريكي بيل جيتس وميليندا، مجرد حدث عابر، بل سيمثل علامة فارقة في تاريخ أثرياء العالم.

حياة حافلة بالتحدي والمثابرة قادت ميليندا وزوجها بيل جيتس إلى قائمة المليارديرات، لم تكن فقط الزوجة في البيت، بل كانت السند في كل مناحي الحياة.

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

رفضت محكمة مصرية الثلاثاء، طعنا على احتجاز سفينة الحاويات "إيفر جيفن" في قناة السويس.